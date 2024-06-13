الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث: أمريكا تحاول الضغط على إسرائيل لقبول مقترح بايدن لوقف إطلاق النار

بايدن
بايدن

قال محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تحاول الضغط على إسرائيل لقبول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، هناك إصرار إسرائيلي على تنفيذ عملية في رفح الفلسطينية والتأثير على المدنيين، مؤكدا أن رفح هي الملاذ الأخير للمواطنين الفلسطينيين ولا يجدوا ملاذا غير هذه المكان وما يحدث من انتهاكات وجرائم إسرائيلية يعطي مسارعة للدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد أن إسرائيل لا تريد سلام في المنطقة ولا وقف إطلاق النار وهو أمر مخالف للشرعية الدولية والمجتمع الدولي، موضحًا أن إسرائيل لم تعد تعبأ بالقرارات التي يتخذها المجتمع الدولي بشأن عدوانها الجاري على قطاع غزة، برغم قرارات محكمة العدل الدولية بوقف العدوان على القطاع، واستصدار المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع جالانت، إلا أن إسرائيل مستمرة في عدوانها، لا تعبأ بأي تحذيرات أو ضغوط دولية.
 

غزة الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن إسرائيل

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