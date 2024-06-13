بعد إصابتها بـ إنفلونزا المعدة.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أوبرا وينفري

‏تسائل عدد كبير من المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحالة الصحية لاوبرا وينفري، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أوبرا وينفري

أوبرا وينفري من أشهر المذيعات، والتي تشهد حالة حب كبيرة من كثير من المعجبين والمحببين لها وذلك بسبب شخصيتها المختلفة والمميزة والفريدة.





صديقة اوبرا وينفري تطمئن محبيها

كشفت جايل كينج سر غياب صديقتها المقربة أوبرا وينفري عن برنامج CBS Mornings، قائلة إنها اضطرت للذهاب إلى المسشتفى بسبب معاناتها من إنفلونزا المعدة (هو التهاب يعرف بهذا الإسم لأنه يمكن أن ينقل العدوى من شخص لآخر تماما مثل نزلة البرد).

واوضحت انها تفاجأت بما نشر فى العناوين التي تصدّرت الصحف والمواقع الإلكترونية والتي تفيد عن دخول أوبرا إلى المستشفى.

وقامت بمشاركة متابعيها ومحبيها بمنشور على حسابها الشخصي من اجل ان تطمئن محبيها حيث قالت في منشور لها على إنستقرام مرفقة بمكالمة فيديو مع أوبرا عن حالة الأخيرة الصحية وبأنها بخير وعلى ما يرام وقريبا ستعود إلى البث التلفزيوني وممارسة عملها كالمعتاد".

وتابعت: "اعتقدت أنني أوضحت ذلك ولكن الشيء الذي لا أعرفه أنني مندهشة لرؤية العناوين الرئيسية بالصحف والمواقع الإكترونية التي تقول أن "أوبرا في المستشفى، وأضافت: "لكل من يسأل إذا أوبرا على ما يرام.. الجواب نعم! والآن دعونا نذهب مباشرة إلى المصدر".



وكانت جايل شاركت بعض التفاصيل المتعلقة بغياب أوبرا عن عن لقاء كان من المفترض أن تظهر به للحديث عن إصدار جديد يخص المؤلف الأميركي ديفيد فروبلوسكي، الذي تم اختيار كتابه Familiaris لنادي أوبرا للكتاب بسبب إصابتها بمشكلة حادة في المعدة ".