الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حياة كريمة تستكمل مبادرة من إنسان لإنسان خلال عيد الأضحى بزيارة دور الأيتام

حياة كريمة
حياة كريمة

واصلت مؤسسة حياة كريمة دورها الريادي في محور بنية الإنسان ودورها الفعال بجميع المناسبات.

أوضحت المؤسسة، في بيان، أنها ستستكمل خلال عيد الأضحى المبارك فعاليات مبادرة من إنسان لإنسان التي تستهدف قيام متطوعيها بزيارة دور الأيتام خلال أيام العيد، ومشاركة الأطفال فرحة العيد بعمل حفلات وتوزيع الهدايا والألعاب للاحتفال معهم بالعيد وتعزيز قيم التكافل.

وتستعد مؤسسة حياة كريمة لتوزيع عدد من الطرود الغذائية لدعم أكثر من 35 ألف مواطن بعدد من محافظات الجمهورية.

وقامت المؤسسة بتشغيل عدد من مطابخ الخير بمناسبة الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لإنتاج نحو 1000 وجبة يوميًا، ليصل إجمالى الوجبات 10 آلاف وجبة من الوجبات الساخنة لتوزيعها على دور المسنين الأكثر احتياجًا.

 

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