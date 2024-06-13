الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رمضان عبد المعز: فضل أيام ذي الحجة لا يمكن حصره

الشيخ رمضان عبد
الشيخ رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، إن فضل أيام ذي الحجة لا يمكن حصره، مستشهدا بقول الله تعالى: "وَأَذِّن فِی ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ یَأۡتُوكَ رِجَالࣰا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرࣲ یَأۡتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقࣲ".

ذكر الله 

وأكد الشيخ رمضان عبد المعز، في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الأيام المعلومات هى العشر الأوائل من ذى الحجة، أما الأيام المعدودات فهى أيام 11 و12 و13 ذى الحجة،، معبرًا: "علينا ذكر الله كثيرًا في هذه الأيام المباركة".

تكبيرات العيد

وحرص ضيوف برنامج “لعلهم يفقهون” خلال حلقة اليوم على التكبير في بداية الحلقة، قائلين:"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا لا إله إلا الله. وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرً".

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