الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين

مرتبات
مرتبات

بعد تبكير موعد الصرف بمناسبة عيد الأضحى المبارك انتهت وزارة المالية من صرف مرتبات شهر يونيو 2024 والذي جري خلال  من 9-13 يونيو، زادت تساؤلات عن موعد صرف مرتبات يوليو 2024 وهل تم تبكيره أم لا.

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

ويرصد “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة والمعلومات عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

هل تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلنت وزارة المالية إنه تم تبكير مواعيد مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر ليبدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 10، 11 يوليو.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

في حين يتم صرف مرتبات أغسطس المقبل بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 أغسطس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024


كما يتم صرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 سبتمبر المقبل.

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للاشهر الثلاث المقبلة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وقالت المالية سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

موعد تطبيق العلاوة الدورية الجديدة 


وتطبق الحكومة المصرية زيادة في المرتبات سنويًٍا وذلك يكون مع بداية بكل عام المالي الجديد، وذلك يكون لأن لمادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر وذلك بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ستنص على أنه سيتم صرف علاوة دورية للموظفين بشهر يوليو من كل عام، وهي تكون زيادة ستُمنح لتحسين دخل العاملين بالدولة.

وكان رئيس الجمهورية في مصر، قد أقر هذه العلاوة بشهر مارس 2024، من ضمن حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين التي سوا تهدف لتحسين دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والتخفيف لأثر الإصلاحات المالية والأزمات الاقتصادية على كافة المواطنين.

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تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للاشهر الثلاث المقبلة

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