عبد السند يمامة: "تنسيقية الأحزاب" نجحت في فتح قنوات الاتصال بين الشباب

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إننا نحتفل اليوم بمرور 6 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا الكيان الوطني الذي نجح في أن يصبح منصة سياسية تجمع شباب كافة الأطياف السياسية، فقد نجحت التنسيقية في فتح قنوات اتصال بين شباب الاحزاب، وتعزيز التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن نجاحها في إعداد وتقديم كوادر سياسية مميزة، برز دورهم داخل مجلسي النواب والشيوخ.



وأضاف يمامة: "وبعد 6 سنوات من إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتحدث اليوم عن نجاح الكيان في إثراء الحياة السياسية، فخلال السنوات الماضية قدمت التنسيقية رؤي مهمة للتعامل مع عدد من القضايا المهمة، ولكننا لازلنا في انتظار المزيد من التفاعل والرؤي المميزة في كافة القضايا".