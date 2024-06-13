الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبد السند يمامة: "تنسيقية الأحزاب" نجحت في فتح قنوات الاتصال بين الشباب

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إننا نحتفل اليوم بمرور 6 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذا الكيان الوطني الذي نجح في أن يصبح منصة سياسية تجمع شباب كافة الأطياف السياسية، فقد نجحت التنسيقية في فتح قنوات اتصال بين شباب الاحزاب، وتعزيز التكامل والتلاحم بين شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن نجاحها في إعداد وتقديم كوادر سياسية مميزة، برز دورهم داخل مجلسي النواب والشيوخ.

txt

رئيس حزب الوفد: مصر مقصد الأمان بالوحى الإلهى وأولى الحضارات ومهبط الديانات


وأضاف يمامة: "وبعد 6 سنوات من إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتحدث اليوم عن نجاح الكيان في إثراء الحياة السياسية، فخلال السنوات الماضية قدمت التنسيقية رؤي مهمة للتعامل مع عدد من القضايا المهمة، ولكننا لازلنا في انتظار المزيد من التفاعل والرؤي المميزة في كافة القضايا".

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الكيان الوطني شباب الأحزاب والسياسيين كوادر سياسية السنوات الماضية

الأكثر قراءة

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

صراخ وهروب من النوافذ.. تفاصيل حريق قطار بعد خروجه من محطة الجيزة

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

أبرزها فيديوهات جنسية عنيفة.. 5 مشاهد من محاكمة "سفاح التجمع"

أول رد من «السكة الحديد» على «حريق القطار 164»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل