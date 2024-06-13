الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من الأراضي المقدسة.. "مانشيت" يرصد استعدادات موسم الحج

موسم الحج
موسم الحج

قدم الإعلامي جابر القرموطي، حلقة خاصة ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، مسلطا الضوء على الجهود السعودية في رعاية الحجاج.

وخلال جولة توثيقية بالأراضي المقدسة لرصد الاستعدادات السعودية الضخمة لموسم الحج 2024، أكد القرموطي أنه لأول مرة تقدم خدمات مميزة وتقنيات متقدمة وخدمات ذكاء اصطناعي في تأمين استعدادات الحج، حيث توفر السعودية منظومة متكاملة من الخدمات المميزة لتسهيل مناسك الحج 1445.

وتابع: "لازم نوثق كل مجهود الأفراد في مناسك الحج لأجل إراحة الحجاج، ولازم نأكد إن الإخوة في السعودية مبيبخلوش بأي شئ أو نصيحة". 
 

مانشيت الأراضي المقدسة السعودية جابر القرموطي رعاية الحجاج

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