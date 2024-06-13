الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القصة الكاملة لأزمة يوسف حسن لاعب الزمالك.. وتدخل عضو المجلس

يوسف حسن
يوسف حسن

خرج يوسف حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صمته وكشف أسباب غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

ونشر المهاجم الشاب عبر حسابه على فيس بوك " أنا هتكلم بس مش عايز جمهور الزمالك يزعل مني ف اي حاجه.. أنا بسبب اللي بيحصل معايا ده هبطل كوره بالشكل ده انا لا بتأهل ولا بتدرب ومستقبلي بيضيع".

وأضاف" أنا الكورة هي شغلي وأكل عيشي ومش عارف انا أذنبت في اية ولا عملت اية علشان اللي بيحصل معايا دة.. عمر ما حد شاف مني حاجة وحشة ولا شاف اني بعمل مشاكل أنا دايما فحالي".

وتابع" بس اللي حصل فيا مش قليل عارف الناس ممكن متصدقش اللي بيحصل معايا بس وحياة الأيام المفترجة دي.. أكيد انتم عارفين بموضوع العملية ومحدش كان راضي يعملها من الإدارة وعملتها بعد مجهود كبير جدا جدا بعد 6 شهور قاعد ف البيت".

وأكمل " بتحصل معايا نفس الحاجة بعد ما الإدارة الجديدة وعدوني هنوديك علاج طبيعي انت لاعيب مهم وانت وانت وانت.. أول شهر ودوني لدكتور علاج طبيعي اسمه خالد الشناوي.. روحت شهر واتنين والنادي مدفعش الفلوس لدكتور العلاج الطبيعي وكل شوية يطلب فلوسه".

وواصل " طبعا انا اتكسفت اني اروح تاني العلاج الطبيعي أنا بقالي 3 شهور قاعد في البيت.. وحياة ربنا وحياة ربنا ما حد عبرني بمكالمة تليفون ولا حد بيرد عليا أصلًا.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم.. أول مرة اشوف كده اول مره أشوف ظلم بعيني فعلا عمري ما حصلي كدة في حياتي".

وأردف " كل ما اروح لحد يقولي اتكلم مع الإدارة اتكلم يقولولي مش عارف اية.. مفيش حد وقف معايا نهائي بس غلطتي اني مكنتش بطلع اتكلم.. انت جايبني بفلوس مش قليلة مفروض تقدرني مفروض أنا لاعيب منتخب مصر".

وأتم " ليه بيحصل معايا كدة أنا في نادي كبير واسم كبير.. وجمهور الزمالك عارف انا بحبهم ازاي بس انا اتظلمت كتير وغلطتي اني كنت ساكت مش عايز اتكلم.. ولما لقيت الناس كلها بتهاجمني انا وفاكرين انا اللي قاعد في البيت بمزاجي.. محدش يزعل مني اي حد زعلته حقه فوق دماغي أنا بحب جمهور الزمالك".

أحمد سليمان يتدخل وينهي الأزمة

أثار منشور اللاعب فضول مجلس إدارة الزمالك التي تحركت للبحث عن السبب الذي جعل اللاعب يلجأ إلى السوشيال ميديا وعرض مشكلته.

وتواصل أحمد سليمان مع عبد الواحد السيد مدير الكرة وتم الاتفاق على استكمال مرحلة العلاج وعرضه على أفضل الأطباء المختصين بهذا الأمر ثم سيتم عرضه على الجهاز الطبي في الزمالك عقب انتهاء علاجه.

يوسف حسن الزمالك مهاجم الزمالك الشاب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

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