إزالة 14 حالة تعدٍ ومخالفات بناء فى حملات مكبرة بالمنيا

شنت الوحدات المحلية بمركزي مطاي والمنيا، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 14 حالة تعد ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم رصد وإزالة فورية لـ ١٠ حالات تعد بالبناء وحفر أساس على راض زراعية وأملاك الدولة بمساحة١٠٤٧أمتار، وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز شنت حملة لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولاية أسفرت عن رصد وإزالة ٤ حالات تعد بحي غرب المدينة، حالتان ولاية الوحدة المحلية والباقي تعد على الأرض الزراعية. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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