حزب الريادة: تنسيقية شباب الأحزاب إضافة حقيقية للعمل الحزبى والسياسى

هنأ كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها، مشيرًا إلى أنها لعبت دورًا هامًا في إشراك الشباب في الحياة السياسية خلال الفترة الماضية.

وأضاف “حسنين” أن التنسيقية نجحت في تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات التي ناقشت قضايا الشباب ودورهم في بناء الدولة الحديثة، كما قدمت برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الشباب للمشاركة في الانتخابات والعمل السياسي بشكل فاعل.

وأكد أن التنسيقية تسعى لتوحيد الرؤى السياسية للشباب من مختلف التوجهات والانتماءات، مما يعزز من دورهم الوطني في المرحلة الراهنة كما أنها تواصل جهودها لتكون صوت الشباب في المجال السياسي وقناة لإيصال مطالبهم وتطلعاتهم إلى صناع القرار.

وأضاف رئيس حزب الريادة، أن التنسيقية أحدثت حرك سياسي وأصبحت رقما مهما في الحياة السياسية والحزبية المصرية، بما تضمه من كوادر شابة واعية تتسلح بالمعرفة، لهم آراء وأيديولوجيات عدة ما بين اليمن والوسط واليسار يجمعهم حب الوطن ودعم مؤسساته.



وأشار أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، إلي أن حزب الريادة ممثل في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونفتخر بذلك.

وأكد أن التنسيقية قدمت نموذجا برلمانيا راقيا من خلال شبابيها في مجلسي النواب والشيوخ كما قدمت نماذج ناجحة من شبابها كنواب للمحافظين ومساعدي الوزراء الذين نجحوا في الربط بين العمل التنفيذي الذي يضع أمامه مصلحة المواطن في المقام الأول، وكان لاعضاء التنسيقية رؤي وأفكارا وحلولا في العديد من القضايا التي تم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني بمحاوره الثلاثة السياسي الاقتصادي المجتمعي.



أوضح رئيس حزب الريادة إلي أنه يثق كل الثقة بأن الفترة القادمة، سوف تشهد تولي عدد كبير من شباب التنسيقية المواقع التنفيذية والسياسية المختلفة في ظل دعم القيادة السياسية للشباب في المناصب القيادية بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.