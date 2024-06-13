الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المستقلين الجدد: مصر نجحت بتوحيد الصف العربى باتجاه واحد منذ سنوات طويلة

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مصر نجحت في إدارة القضية الفلسطينية  أكتوبر الماضي، بحكمة بالغة، وأداء منضبط، منذ اللحظة الأولى وحتى الآن.

وأضاف هشام عناني، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن ما تقوم به مصر ردا على التصعيد الإسرائيلي غير المبرر يسير في عدة اتجاهات لوقف الحرب على غزة، وكان على مصر أن تبذل جهودا كبيرة للتحذير من اجتياح رفح الفلسطينية، لما يحمله من كوارث إنسانية، وبالتالي لم تنصع لهذه التحذيرات واجتاحت رفح.

وأكد ان مصر نجحت في توحيد الصف العرب فى اتجاه واحد منذ سنوات طويلة، من آخر قمة طارئة 2019 وهى ثوابت وطنية مصرية، أصبحت ثوابت عربية لكل الدول العربية، وهو الرفض التام لتصفية القضية، وحل الدولتين ورفض التهجير القسري.

وأوضح أن الأطماع الإسرائيلية في غزة وأوهام الانتصار الذي لم يتحقق وكذا حسابات الانتخابات في إسرائيل هي المحرك الرئيسي الآن لكل ما تقوم به إسرائيل سواء عسكريا أو دبلوماسيا في المفاوضات.

القضية الفلسطينية مصر رفح

مواد متعلقة

بلينكن: رد حماس على اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن مقترحات غير قابلة للتنفيذ

بلينكن: سنقدم مقترحات لخطة ما بعد الحرب فى غزة خلال الأسابيع المقبلة

أكبر رشقة صاروخية.. حزب الله يستهدف مواقع عسكرية شمال إسرائيل

وليد كمال: مشاركة إسعاد يونس في " ذات والرداء الأحمر" حلم ‏بالنسبالي

الصحة: مبادرات الرئيس السيسى مستدامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

المنتخب المصري للمواي تاي يحصد 4 ميداليات بمنافسات بطولة العالم

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد من نشوب حريق في أحد المباني بمدينة المنقف

الطيران الإسرائيلى يطلق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية.. وغارات جوية مكثفة

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

أم تعثر على طفلتها جثة وشقيقها مصاب داخل مسكنهم فى الدقهلية

إجراءات من الصحة السعودية لمواجهة الإجهاد الحرارى فى الحج.. 72 درجة مئوية في بعض المواقع

"الأسماء اكتملت".. مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن التشكيل الوزارى الجديد وموعد أداء اليمين

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل