المستقلين الجدد: مصر نجحت بتوحيد الصف العربى باتجاه واحد منذ سنوات طويلة

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مصر نجحت في إدارة القضية الفلسطينية أكتوبر الماضي، بحكمة بالغة، وأداء منضبط، منذ اللحظة الأولى وحتى الآن.

وأضاف هشام عناني، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن ما تقوم به مصر ردا على التصعيد الإسرائيلي غير المبرر يسير في عدة اتجاهات لوقف الحرب على غزة، وكان على مصر أن تبذل جهودا كبيرة للتحذير من اجتياح رفح الفلسطينية، لما يحمله من كوارث إنسانية، وبالتالي لم تنصع لهذه التحذيرات واجتاحت رفح.

وأكد ان مصر نجحت في توحيد الصف العرب فى اتجاه واحد منذ سنوات طويلة، من آخر قمة طارئة 2019 وهى ثوابت وطنية مصرية، أصبحت ثوابت عربية لكل الدول العربية، وهو الرفض التام لتصفية القضية، وحل الدولتين ورفض التهجير القسري.

وأوضح أن الأطماع الإسرائيلية في غزة وأوهام الانتصار الذي لم يتحقق وكذا حسابات الانتخابات في إسرائيل هي المحرك الرئيسي الآن لكل ما تقوم به إسرائيل سواء عسكريا أو دبلوماسيا في المفاوضات.