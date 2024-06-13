جانتس لهيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو منع التوصل لصفقة مع حماس لأسباب سياسية

قال بيني جانتس رئيس هيئة الأركان لجيش الدفاع الإسرائيلي السابق، لهيئة البث الإسرائيلية: “إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو منع التوصل لصفقة مع حماس لأسباب سياسية”.

وأضاف جانتس لهيئة البث الإسرائيلية أن الحل السياسي هو الأفضل للأزمة في الشمال.





وفي سياق متصل، قالت عائلة أحد المحتجزين الذين تم إنقاذهم في عملية إسرائيلية في نهاية الأسبوع.

وتم إنقاذ أندريه كوزلوف (27 عاما)، إلى جانب نوعا أرغاماني وألموغ مئير جان وشلومي زيف، خلال مداهمة لمخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة يوم السبت.

وكانت العملية هي عملية الإنقاذ الإسرائيلية الثالثة للمحتجزين في غزة وتم الاحتفال بها في إسرائيل. لكنها خلفت دمارًا كبيرًا، حيث قالت السلطات في غزة إن 274 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في الغارة والاشتباك الذي أعقبها مع نشطاء حماس.