الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: زيارة جوتيرش لمعبر رفح تسليط قوى للضغط على إسرائيل من المنظمة الأممية

جوتيرش
جوتيرش

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر نجحت في تشكيل ضغط على مستوى الرأي العام الإقليمي والرأي العام العالمي من خلال تسليط الضوء على الجرائم الاسرائيليلة، سواء كان استمرار التغطية الإعلامية للممارسة الاجرامية الاسرائيليلة وأيضًا بلورة هذه الممارسات في ضوء نقاشات على مستوى ثنائية الاطراف أو متعدد الاطراف.

وأضاف خلال مدااخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، بالتالي يتم تسليط الضوء من قبل القيادة السياسية في نطاق التفاوض مع مسؤلين عدة سواء رؤساء دول أو رؤساء منظمات دولية.

وواصل: "وعلى سبيل المثال هذا التفاوض كان له انعكاسات متعددة منها زيارة أنطونيو جوتيرش أمين الأمم المتحدة أمام معبر رفح، وبالتالي يعتبر تسليطا قويا للضغط على اسرائيل من قبل المنظمة الأممية".

ولفت رامى عاشور إلى أن العمليات التى تقوم بها إسرائيل لها بعد نفسى أكثر من البعد العسكرى، فهم يقومون بسياسة الأرض المحروقة تجاه الفلسطينيين، كما أن النظام الإسرائيلي الحالي لا يهمه المحكمة الدولية ولا القانون الدولي، وهو يقوم بما يراه صحيحا من وجهة نظره لحماية شعبه.

منظمات دولية جوتيرش إسرائيل

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