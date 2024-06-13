الباعة الجائلون والكلاب الضالة.. "الجيل" يفحص شكاوى المواطنين بالمنصورة

التقى أعضاء حزب الجيل بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا للحزب، وأمين عام الحزب بالمحافظة أحمد عبد العظيم، اليوم الخميس، برئيس حي غرب المنصورة في زيارة استغرقت ساعتين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بضرورة الالتحام مع الشارع والتنسيق المشترك مع الجهات التنفيذية لخدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.



تناول اللقاء استعراض بعض مشكلات المواطنين بشأن إصلاح الطرق بالشوارع خاصة الشوارع الجانبية والذي انتقلت له معدات ثقيلة لتمهيده ولا يزال العمل بباقي الشوارع جار طبقا لخطة محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إنارة أعمدة الكهرباء وتم توجيه رئيس حى غرب المنصورة لإنارة الشوارع قبل مغادرة وفد أمانة حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية.

كما ناقش الاجتماع أزمة انتشار الكلاب الضالة والتي تسبب حالة من الهلع والفزع لدي المواطنين، وقد قام بالتوجيه إلى مديرية الطب البيطري لعمل اللازم، بالإضافة الي حل إشكالية انتشار الباعة الجائلين بالشوارع والطرق المؤدية إليها ؛ وذلك لصعوبة السير وتعطيل حركة المرور، مع العمل على توفير أماكن بديلة للباعة الجائلين لعدم قطع مورد عيشهم، وقد وعد رئيس حى غرب المنصورة بالعمل علي حل هذه المشكلة المعقدة للغاية في أقرب وقت وإيجاد الحل المناسب لها.

كما أكد الدكتور حسن هجرس، علي ضرورة التعاون بين الحزب ورئاسة حي غرب المنصورة لزيادة دعم الخدمات المتكاملة للمواطنين، مع زيادة فاعلية مراقبة الأسعار بالأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات اللوجستية بأسعار مناسبة.