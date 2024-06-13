الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية للعام المالى 2024 ـ 2025

المحافظ يعتمد
المحافظ يعتمد

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، خطة شمال سيناء للسكان والتنمية للعام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتي عرضتها نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل لجهود المجلس القومي للسكان، متمنيًا أن تؤتى خطة المحافظة ثمارها وتحقق الأهداف المرجوة منها لتحقيق التنمية المستدامة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت نوال سالم مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إنه تم إعداد الخطة بناء على محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٣٠/٢٠٢٣، موجهة الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل للمجلس.

وأضافت سالم، أنه تم تحديد الأهداف الرئيسية والفرعية للخطة طبقا لظروف المحافظة وبناء على تحليل الوضع السكاني للمحافظة عن عام ٢٠٢٣ وكذلك تحليل مؤشرات السكان وتحديد المشكلات التي تحتاج تدخل الجهات المعنية.

وأشارت سالم، إلى تحديد التحديات التي تواجه العمل السكاني بشمال سيناء والفرص الموجودة بالمحافظة، حيث خُلص فريق عمل المجلس القومي للسكان الي تحديد القضايا الملحة والأهداف المطلوب تحقيقها، والتي يأتي علي رأسها مجابهة الزواج المبكر ومنع التسرب من التعليم وخفض نسب الأمية علي مستوي المحافظة.

وأعلنت سالم، أنه من بين القضايا الملحة تمكين الشباب وتوعيتهم بالفرص الاستثمارية بالمحافظة والتي تؤهلهم الي دخول سوق العمل الحر، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال إتاحة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتأهيل الفتيات وتغيير ثقافتهن تجاه العمل الحكومي، والتوجه إلى استخدام التكنولوجي فى إيجاد فرص عمل حرة لهن، بجانب تمكين الطفل السيناوي ودعم الأسر الفقيرة لاستمرار أبنائهم بالتعليم ومناهضة العنف الأسرى لتوفير سبل تماسك الأسرة ودعم المشروعات الخضراء والذكية والتكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، ودعم دور المرأة والشباب فى الحفاظ على البيئة.

وتابعت سالم، أنه تم إعداد الخطة التنفيذية برعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان ومتابعة اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة وبدعم فنى من خبراء التخطيط بالأمانة الفنية بالمجلس القومي للسكان بالعاصمة الإدارية وبمشاركة كافة المديريات على مستوى المحافظة.

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