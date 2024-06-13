تأجيل محاكمة موظفة شوهت وجه تلميذة فى العمرانية

قررت محكمة جنح العمرانية في الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة موظفة شئون إدارية، بتهمة سكب مياه مغلية على وجه التلميذة كارولين مرقس، داخل مدرسة بمنطقة فيصل، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالوجه والكتفين، لجلسة 26 يونيو.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة الموظفة إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ، عقب إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وباستجواب المتهمة من قبل جهات التحقيق، قالت إنها لم تقصد إصابة المجني عليها، لافتة إلى أنها ألقت بالمياه الساخنة من شرفة الطابق الثاني بمبنى الشئون الإدارية محل عملها، ولم تر التلميذة داخل الفناء، وفوجئت بإحداث ضجيج وحمل الصغيرة إلى المستشفى، فأنكرت ما نسب إليها من اتهام بإحداث إصابة الطالبة.

وقالت المجني عليها خلال التحقيقات، إنها بعدما انتهت من درس خصوصي بالمدرسة، وفي أثناء وقوفها مع زميلاتها لمراجعة مادة دراسية، نزلت عليها المياه الساخنة، لتصرخ من شدة الألم، ولم تدر بنفسها سوى بعد دخولها المستشفى.

كانت تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة العمرانية بتقديم سيدة بلاغ تتهم موظفة في مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بتشويه وجه ابنتها بالصف السادس الابتدائي تدعى كارولين. م .

وذكرت والدة الطفلة المصابة في المحضر الذي يحمل رقم ٣٠٣٨ لسنة ٢٠٢٤ جنح العمرانية ان ابنتها اثناء توقفها في فناء المدرسة القت موظفة مياه مغلية من الطابق الاول دون النظر الاسفل فسكبت المياه على ابنتها سببت لها تشوها في الوجه والكتف بسبب سخونة المياه التي اصابتها بحروق شديدة من الدرجة الثانية.

واتهمت الأم المعلمة بتشويه وجه وجسد ابنتها وطلبت التحقيق معها ومع مسئولي المدرسة.