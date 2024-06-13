الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زراعة 33 ألف شجرة منذ انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بالإسكندرية

جانب من زراعة الأشجار
جانب من زراعة الأشجار بالإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي تستهدف زراعة 60 ألف شجرة بأحياء الإسكندرية، وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتماشيًا مع جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح اللواء محمد الشريف، أن إجمالي ما تمت زراعته من الأشجار بالمرحلة الثانية بلغ 33 ألف شجرة على مستوى الأحياء، مكلفا جميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بمتابعة ما تمت زراعته بالمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي تمت زراعتها، والاستفادة منها.

هذا وقد ثمن اللواء محمد الشريف جهود جميع القائمين على المبادرة، موضحًا أن محافظة الإسكندرية نجحت في المرحلة الأولى من المبادرة في زراعة 278 ألفا 229 شجرة، سواء بالجهود الذاتية ودعم المجتمع المدني أو ما تم توريده من وزارة الإنتاج الحربي، وذلك في المواقع التي حددتها وزارة التنمية المحلية في المدارس، والمستشفيات، مراكز الشباب، الطرق العامة، المحاور الرئيسية بالإسكندرية.

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محافظ الإسكندرية أحياء الإسكندرية التنمية المستدامة التغيرات المناخية المبادرة الرئاسية

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