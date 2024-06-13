أنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك حيث تم تجهيز الساحات والمساجد لاستقبال المواطنين في صلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة مطروح

ويؤدي مواطني محافظة مطروح وزوارها صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة السادسة والدقيقة الحادية والثلاثون "6.31" صباح يوم الأحد المقبل حسب التوقيت المحلي لمدينة مرسى مطروح.

صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة مطروح

وفي السياق ذاته، كان قد وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق بنطاق المحافظة، مع انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مركز السيطرة والطوارئ على مدار الساعة، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي كل شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وسرعة اتخاذ كل الإجراءات للحل الفوري والتيسير عليهم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة استعدادات المحافظة لعيد الأضحى بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السيني السكرتير العام المساعد وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها، مع فتحها بالمجان للمواطنين وتوفير كل الاحتياجات والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات ورفع مخلفات المجازر أولا بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

295 ساحة ومسجدا

كما خصصت مديرية الأوقاف بمطروح عدد 295 ساحة ومسجدًا ذات خطيب وإمام من الأوقاف، منها 23 ساحة وعدد 272 مسجدا لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مع المرور وتوفير التأمين بها والوقوف على تمام جاهزيتها والاستعدادات لاستقبال المصلين.

استعداد المستشفيات ومرفق الإسعاف

ووجه محافظ مطروح، حالة الاستعداد بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، وإلغاء الإجازات، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات خلال إجازة العيد مع دفع سيارات إسعاف إضافية إلى أماكن ذات الكثافة المرتفعة بالشواطئ وعلى امتداد الساحل الشمالي، مع تسيير حركة المرور على الطريق الساحلي وداخل المحافظة وخاصة في ظل الاقبال السياحي الكبير عليها خلال تلك الفترة.