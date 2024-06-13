تراجع مؤشر أسعار الجملة في أمريكا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع مؤشر أسعار الجملة في الولايات المتحدة على خلاف التوقعات خلال الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، إن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي تراجع خلال مايو بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال أبريل.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن المؤشر سجل خلال الشهر الماضي ارتفاعا سنويا بنسبة 2ر2% مقابل ارتفاعه بنسبة 3ر2% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بمعدل 5ر2% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 2ر2% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وقال كوينسي كروسبي مدير التخطيط العالمي في شركة إل.بي.آي فاينانشال، إن التراجع غير المتوقع لأسعار الجملة ساعد في دعم التوقعات بأن تراجع التضخم أصبح أكثر استدامة.

وجاء التراجع الشهري غير المتوقع لمؤشر أسعار الجملة ليعكس بدرجة كبيرة التراجع الحاد في أسعار الطاقة التي انخفضت بنسبة 8ر4% خلال مايو الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 2% خلال أبريل الماضي.