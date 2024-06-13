مسلسل "وتر حساس".. صبا مبارك تستأنف تصوير مشاهد العمل بعد إجازة العيد

تواصل الفنانة صبا مبارك تحضيرات مسلسلها الجديد “وتر حساس” والمقرر ان تخوض به منافسة مسلسلات الأوف سيزون 2024.

التفاصيل الكاملة لمسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك

واستقر صناع مسلسل “وتر حساس” على موعد تصوير العمل عقب انتهاء أجازة موسم عيد الأضحى المقبل، لينطلق التصوير بمطلع شهر يوليو المقبل، وتجسد “صبا” خلاله دور طبيبة لديها شقيقة تجسدها الفنانة هاجر عفيفي، بينما تجسد الفنانة عايدة فهمي دور والدتهما.

صناع مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع المقبلة، على ان ينتهي المؤلف من كتابة أكبر عدد من الحلقات والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة لعرضه فى موسم الأوف سيزون.

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك

وحققت صبا نجاحات متاالية خلال الفترة الماضية، وتحديدا بموسم الاةف سيزون الماضي، وذلك بمسلسل بين السطور بمشاركة الفنان محمد علاء “جمايكا” والذي يتعاون معها مجددا في مسلسل “وتر حساس”

كما تجتمع صبا مبارك بالمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حققا نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.