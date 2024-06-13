الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: مصر لها الدور الرئيسى لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية

غزة
غزة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن دور مصر لايزال هو الدور الرئيسي لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية سواء بالجهود الدبلوماسية أو بالمواقف الصامدة أمام الممارسات الإسرائيلية داخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، مصر تصر وتؤكد على رفضها عمليات التهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى رفح الفلسطينية، متمسكة بحق الفلسطينيين بأرضهم وعدم تصفية القضية الفلسطنية.

ولفت طارق فهمى إلى أن الجهد المصرى الكبير يترجم اهتمام الدولة منذ اليوم الأول للحرب على غزة، ورفض الممارسات الإجرامية التي قامت بها إسرائيل في القطاع، والمرتبطة بمعطيات الموقف المصري، ورفض الوجود الإسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورفض تواجدها بممر صلاح الدين، والترحيل أو التهجير.

رفح الفلسطينية غزة القضية الفلسطينية

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