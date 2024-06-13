الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الدولى: تركيا ستتلقى تمويلًا بقيمة 18 مليار دولار

تركيا
تركيا

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في تركيا همبرتو لوبيز، الخميس، إن أنقرة ستتلقى تمويلا بقيمة 18 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأشار لوبيرز إلى أن التمويل الجديد سيكون أعلى من جميع التمويلات الحالية "17 مليار دولار حاليا".

وأعرب عن تفاؤله بشأن الاقتصاد التركي، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك وطاقمه يحاربون التضخم فعلا.

وأوضح أن عملية مكافحة التضخم ستكون صعبة، لكنها ستوفر الكثير من الفرص.

ولفت المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن تركيا تتمتع ببنية تحتية قوية إلى جانب القوة العاملة فيها.

وقال: سيتم منح 12 مليار دولار من 18 مليار دولار للقطاع الخاص و6 مليارات دولار إلى القطاع العام.

تركيا انقرة مليار دولار لوبيرز الخزانة والمالية

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