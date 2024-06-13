صنّاع وأبطال «ولاد رزق- القاضية»: أحداثه مليئة بالأكشن والإثارة والغموض حتى المشهد الأخير

ردود أفعال جماهيرية إيجابية للغاية حققها فيلم «ولاد رزق- القاضية»، منذ انطلاق عرضه فى المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، معتمدًا على النجاح الكبير الذى حققه فى جزأيه الأول والثانى، إلى جانب الشعبية الكبيرة لأبطاله وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، علاوة على مشاركة ضيوف شرف مميزين للغاية، مثل كريم عبدالعزيز، والملاكم العالمى تايسون فيورى.

ورصدت ميزانية ضخمة للفيلم، الذى يعتبر الجزء الثالث من سلسلة أفلام «ولاد رزق»، وجرى تصويره بين مصر والسعودية، لتلائم القصة الجديدة التى تعتمد على وجود مشاهد «أكشن» عالمية، باستخدام كاميرات عالية التقنية، وفريق عالمى مختص بهذه المشاهد.

أحمد عز: يليق بالسينما المصرية.. وأتمنى تقديم 10 أجزاء

عبّر الفنان أحمد عز عن سعادته الكبيرة بتقديم جزء جديد من فيلم «ولاد رزق»، واصفًا إياه بأنه عمل متكامل، ومعربًا عن تمنياته بتقديم ١٠ أجزاء منه أو أكثر، خاصة مع حب الجمهور الواضح لهذا الفيلم.

وأضاف «عز»: «الجزء الجديد من (ولاد رزق) يتضمن الكثير من المفاجآت التى تعود عليها محبو الفيلم، وموجودة طوال الأحداث»، معتبرًا أن أهم ما يميز «ولاد رزق» بأجزائه كافة هو وجود ورق جيد للمؤلف صلاح الجهينى، ومخرج كبير بحجم طارق العريان، بالإضافة إلى فنانين على أعلى مستوى.

وواصل: «كل هذا جعلنى مطمئنًا للغاية قبل انطلاق تصوير العمل. وأنا على المستوى الشخصى، قبل تقديم أى عمل، أحلم دائمًا بالنجاح والوصول إلى أبعد نقطة لم أصل إليها من قبل، ما يمنحنى شغفًا كبيرًا للوصول إلى قلوب الجمهور بشكل متواصل».

وأكمل: «أهتم بكل شىء فى العمل الذى أقدمه، لأن المنافسة أصبحت صعبة للغاية فى الفترة الأخيرة، خاصة أن الجميع أصبح يشاهد أعمالًا عالمية مهمة وذات أبعاد فنية مختلفة، وبالتالى أصبح من الضرورى تقديم عمل يليق بهذه النوعية من الجمهور، والتى أصبحت تقارن أعمالنا بالأعمال العالمية».

وتابع: «أؤمن كذلك بأن العمل الفنى جماعى وليس فرديًا، وأحمد الله أن الجميع فى موقع التصوير كانوا على قدر المسئولية، ما أسهم فى خروج الفيلم بأفضل مستوى يليق بصناعة السينما المصرية، التى لطالما كانت أساس الترفيه العربى على مر العصور».

وانتقل للحديث عن شخصية «رضا» التى يقدمها فى «ولاد رزق»، قائلًا: «شخصية أحبها على المستوى الشخصى كثيرًا، وأحب تفاصيلها الكثيرة التى تم الاتفاق عليها مع المخرج طارق العريان قبل التصوير».

وأضاف: «اللغة التى يتحدث بها (رضا) خلال أحداث الفيلم تأتى بشكل تلقائى ولحظى خلال تصوير المشهد، بالاتفاق مع طارق العريان»، معتبرًا أن شخصية «رضا» مثل بئر ماء لا تنضب، بمفرداتها وطريقتها الفريدة فى الكلام، لذا يتمنى تقديمها طوال السنوات المقبلة.

طارق العريان: إطلاق الجزء الرابع بمشاركة كريم عبدالعزيز فكرة قائمة

اعتبر المخرج طارق العريان أن «ولاد رزق ٣» يحمل تفاصيل جديدة ومختلفة عن الجزأين السابقين، ويضم قصصًا مليئة بـ«الأكشن» و«الساسبنس» طوال أحداثه.

وأعرب «العريان» عن سعادته بالتعاون الجديد مع طاقم الفيلم الملىء بالإثارة والغموض حتى مشهده الأخير، كاشفًا عن أن التصوير الفعلى للفيلم الجديد كان ساعتين ونصف الساعة، قبل اختصاره إلى ساعتين فقط فى المونتاج.

وأرجع عدم مشاركة أحمد الفيشاوى فى الفيلم إلى انشغاله بتصوير ٣ أعمال سينمائية فى نفس توقيت تصوير «ولاد رزق ٣» فى السعودية، لذا «كان من الطبيعى أن يصبح خارج حساباتنا بشكل كامل».

وعن تقديم جزء رابع من الفيلم، قال طارق العريان: «حتى الآن لا يوجد سيناريو أو فكرة للجزء الرابع، لكن تقديمه متاح وقائم بقوة، خاصة مع وجود دعم كبير من الجهات الإنتاجية». وأضاف «العريان»: «حال تقديم جزء رابع من (ولاد رزق)، سينطلق مما انتهى عليه الجزء الثالث، مع إمكانية أن يظهر فيه الفنان كريم عبدالعزيز كشخصية أساسية، وليس فقط ضيف شرف».

موسى عيسى: تصنيف الفيلم للكبار فقط لنضمن عرض جميع المشاهد دون حذف

قال المنتج موسى عيسى إن الجمهور، فى عدد من الدول التى يعرض بها الفيلم، حجز مقاعد دور العرض لمدة أسبوع مقبل، لمشاهدة العمل، ما يدل على تشوقه لمتابعة الجزء الجديد.

وعن تصنيف الفيلم للكبار فقط قال: «الهدف من ذلك أن نضمن عرض العمل الفنى كما هو دون حذف مشاهد تؤثر على سلاسة العرض وتصاعد الأحداث، وأنا أؤكد أن العمل لا يحتوى على أى إسفاف، لكنه ملىء بالرسائل الإيجابية». وعن مفاجآت الفيلم، أوضح أن ظهور بطل العالم للملاكمة البريطانى تايسون فيورى، ضمن أحداث الفيلم، واحدة من أكبر المفاجآت، خاصة أنها المشاركة السينمائية الأولى فى مسيرته. وأضاف: «توجد أيضًا مشاركة مميزة للفنان كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم، كما أضفنا الكثير من مشاهد الأكشن فى الجزء الثالث، لتكثيف جرعة الإثارة والإبهار».

على صبحى: «كوريا» من وحى خيال المؤلف

أوضح الفنان على صبحى أنه سعيد بالمشاركة فى الجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق»، لافتًا إلى أن المخرج طارق العريان هو مَن اختاره للدور، وتحدث معه عن الخطوط العريضة للشخصية قبل أداء «البروفات» والتصوير.

وقال: «عرضت على المخرج طارق العريان تفاصيل الشخصية وطريقتها، وأخبرنى بتخوفه منها، لكن بعد أداء أول مشهد شعر بارتياح كبير وأيقن نجاحها». وأضاف أن الخطوط العريضة للشخصية كانت مرسومة قبل سفره للتصوير، لكن مع بداية التصوير نجح فى تطويرها وتغيير جلدها لتظهر فى النهاية بالشكل الذى شاهده الجمهور. وتابع: «لم يسبق لى أن شاهدت شخصية شبيهة بشخصية كوريا فى الواقع، وهى بالكامل من وحى خيال المؤلف مع اجتهادات شخصية لى وللمخرج».

عمرو يوسف: وقعت فى غرام شخصية «ربيع» منذ 2014

أكد عمرو يوسف أن نجاح الجزء الثالث من «ولاد رزق»، مضمون، لما يتضمنه من تفاصيل جديدة مليئة بالإثارة، لافتًا إلى أن جميع أفراد فريق العمل بذلوا جهدًا كبيرًا فى الكواليس وأثناء التصوير لتقديم أفضل ما لديهم ولضمان خروج العمل بأعلى جودة ممكنة.

وأضاف: «أجسد شخصية ربيع الذى أعتبره قطعة منى أحبها بكل ما فيها من تفاصيل وتناقضات مثل الخير والشر والاحترام وعدمه والكوميديا والحزن، وأنا أعتبر نفسى مغرمًا بشخصية ربيع منذ قدمتها فى الجزء الأول عام ٢٠١٤، بشكل جعلنى أتمنى تقديمها عشرات المرات فى قصص مختلفة».

وعن تعاونه مع المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهينى، قال: «العمل مكتوب بشكل احترافى وواعٍ جدًا وبخبرة فنية كبيرة لمؤلف قدير يؤكد فى كل مرة موهبته وجدارته، ويحجز لنفسه مكانًا بين كبار المؤلفين فى مصر والعالم العربى، ويستطيع أن يكتب عشرات الأجزاء من (ولاد رزق)».

وتابع: «المخرج طارق العريان هو واحد من العمالقة فى مجال الإخراج السينمائى، فهو مخرج متطور ويعلم، كما يقال، من أين تؤكل الكتف، ويعرف نقاط قوة كل ممثل ويستطيع أن يضعه فى منطقة يقع الجمهور فى غرامها بشكل قوى، وأنا أشكره كثيرًا على هذا الدعم الذى يقدمه لكل ولاد رزق».