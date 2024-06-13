الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحجاج المصريون ينتقلون إلى جبل عرفات غدًا بعد صلاة الجمعة.. التفاصيل

الحج
الحج

كشف أيمن عبد الموجود مساعد رئيس بعثة الحج التابعة الوزارة التضامن، استعدادات بعثة الحج المصرية لتصعيد الحجاج إلى عرفات، مؤكدا أنهم الآن في مرحلة الإعداد النهائي لنقل الحجاج إلى جبل عرفات غدًا بعد صلاة الجمعة.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إن هناك متابعة دورية لتصعيد الحجاج إلى عرفات وتوفير وسائل نقل لأي طوارئ، إذا أن هناك متابعة بعثة الحج تتم على مدار الساعة.

وتابع أن عدد حجاج بعثة الجمعيات وصل لـ7795 حاجًا مصريًا، لافتا إلى أن هناك خطة زمنية لتصعيد الحجاج على جبل عرفات حوالي 5 ساعات حتى لا يحدث تكدس بين الحجاج.

وأوضح أن هناك تنسيقا مع البعثة الطبية لتوعية الحجاج فيما يخص أشعة الشمس ودرجات الحرارة وعدم الإجهاد الحراري، وتوفير السوائل والمياه لتعويض أي نقص للمياه في الجسم، مرددا: "نطمئن الحجاج أن كل المخيمات مكيفة، والحج له منظومة كاملة من خلال بعثة رسمية وبعثة الصحة والسياحة والتضامن وتنسيق كامل بين هذه الجهات للاطمئنان على الحجاج.

وأكد أيمن عبد الموجود مساعد رئيس بعثة الحج التابعة الوزارة التضامن، أن التنسيق لحظي وفي غرفة عمليات في بعثة وزارة الداخلية تتابع أولا بأول الحجاج.
 

بعثه الحج أيمن عبد الموجود عثة الحج المصرية موسم الحج جبل عرفات

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