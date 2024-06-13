الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بتعيين صلاح الدين آدم تور عضواً بالمجلس السيادي

البرهان
البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس، مرسوماً دستورياً قضى بتعيين الأستاذ صلاح الدين آدم تور عضواً بمجلس السيادة، عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي.

ووجه البرهان، الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع المرسوم موضع التنفيذ.

ويأتي هذا المرسوم الدستوري في إطار الالتزام بتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.
 

الأمم المتحدة تحذر 

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رد قاس.. البرهان يتعهد بالرد على جرائم ميليشيا الدعم السريع

وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أنها لم تتلق سوى 12 بالمئة من 2.7 مليار دولار مطلوبة لمساعدة السودان الذي مزقته الحرب، مضيفة أن "المجاعة تقترب".

ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم ونزح الملايين في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) للصحفيين: "إنها نداء يعاني من نقص التمويل بشكل كارثي".

البرهان ـ ولاية السودان اتفاق جب إتفاقية سلام جوبا السودان

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