البرهان يصدر مرسوماً دستورياً بتعيين صلاح الدين آدم تور عضواً بالمجلس السيادي

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس، مرسوماً دستورياً قضى بتعيين الأستاذ صلاح الدين آدم تور عضواً بمجلس السيادة، عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي.

ووجه البرهان، الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع المرسوم موضع التنفيذ.

ويأتي هذا المرسوم الدستوري في إطار الالتزام بتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.



الأمم المتحدة تحذر

وفي سياق متصل، حذرت الأمم المتحدة يوم الجمعة من أنها لم تتلق سوى 12 بالمئة من 2.7 مليار دولار مطلوبة لمساعدة السودان الذي مزقته الحرب، مضيفة أن "المجاعة تقترب".

ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم ونزح الملايين في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) للصحفيين: "إنها نداء يعاني من نقص التمويل بشكل كارثي".