الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لقاءات توعوية وأدبية وأنشطة للأطفال ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"

لقاءات توعوية وأدبية
لقاءات توعوية وأدبية

شهد قصر ثقافة السلام يوما ثقافيا وفنيا، أقامه فرع ثقافة القاهرة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

بدأت الفعاليات بكلمة ابتهال العسلي مدير عام فرع ثقافة القاهرة، تحدثت خلالها عن الفنون وأهميتها وضرورة دعم الأنشطة الثقافية والفنية وتعزيزها داخل المجتمع، مؤكدة أن ذلك يعد مقياسا لتحسين جودة حياة الأفراد، وأن الثقافة تفتح آفاقا جديدة نحو غد أفضل.

وتلتها محاضرة بعنوان "كيف تخطط لمستقبل طفلك" تناولت فيها جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل تعريف مفهوم التخطيط، وربطت بين التخطيط وتطوير الذات وأهميته لأبنائنا في تحديد مستقبلهم وأهدافهم مع اتخاذ الخطوات المناسبة لذلك، مشيرًا إلى أهمية دور الأسرة فى التوجيه لتخطيط مستقبل أطفالها.

 

وعقد لقاء ثقافي آخر بعنوان "حرف وفنون تقليدية" أوضحت به مدير عام الفرع جماليات المصاغ الشعبي وتاريخه، والمعتقدات الشعبية الخاصة به، والفنون التقليدية التى تعتبر جزءا مهما منه، مشيرا إلى بعض المعتقدات الخاصة بالمصاغ الشعبي مثل الكردان وارتدائه للحماية من العين والحسد، كما أشارت إلى المصاغ الشعبي وعلاقته بالتراث الشعبي الذي يعتبر جزءا من حضارتنا وثقافتنا الشعبية.

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وشهد اللقاء، أمسية شعرية أدارها الكاتب وائل سليم، رئيس نادي أدب المكتبة الثقافية بالمعادي، بحضور كوكبة من الشعراء والأدباء منهم عبد الله مغازي، محمد عبد الهادي، خالد النسر، رضا المناوي، محمد جمعة،  جلال الصياد، طارق هاشم، محمد الشحات، الذين قدموا بها نماذج أدبية وإبداعية متنوعة.

كما قدم عرض فني لفرقة السلام للموسيقى العربية شهد مجموعة من الأغاني منها "مكتوبلي أغنيلك، الصلح خير، عليك سلام الله، على رمش عيونها، غالي نبينا"، بجانب عرض التنورة.

وشاركت إدارة ثقافة الطفل بتنفيذ مجموعة من الورش للأطفال منها رسم على الوجه، أعمال من الخرز، طباعة بالاستنسل، ورشة تنفيذ أشكال من الكانسون، ورشه عمل أوريجامي، تشكيلات عن عيد الأضحى من الفوم.

فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة الثقافة ابتهال العسلي كيف تخطط لمستقبل طفلك

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