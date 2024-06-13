الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتظام الدوليين.. الأهلى يختتم استعداداته لمباراة فاركو فى الدورى

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الختامي في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أليو ديانج تدريبات بدنية في الجيم، برفقة علي معلول الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

موعد مباراة الأهلي وفاركو بدوري نايل

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في السابعة مساء غد الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام مؤجلات الجولة الحادية عشرة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الأهلي وفاركو، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء غد الجمعة.

يسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين، فضلا عن فقرة تحكيمية في نهاية الاستوديو لتقيم أداء الحكام على مدار أحداث المباراة بالكامل.

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موعد مباراة الأهلي أمام فاركو بدوري نايل والقنوات الناقلة

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