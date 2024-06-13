وكيل "صحة مطروح" يتابع سير العمل بالإدارات الصحية فى الضبعة

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية ومفاجأة اليوم الخميس، للمرور على الإدارة الصحية بالضبعة للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالادارة والوحدات الصحية التابعة لها.

_مستلزمات التشغيل

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته بتفقد الإدارة الصحية بالضبعة والتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل خلال فترات الاجازات والأعياد.

_رفع مستوى الخدمات

كما تابع إجراءات تسليم الدكتور محمد يوسف مدير ادارة الضبعة الصحية الجديد للعمل بالادارة متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله وموجها برفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال الادارة الصحية والوحدات التابعة لها.

_مكتب صحة الضبعة

واستكمل جولته بالمرور على مبنى مكتب صحة الضبعة الحضرى المزمع تطويره بناءا على تصديق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_الحجر الصحي

وأنهى وكيل وزارة الصحة جولته بمعاينة المبنى الإداري المزمع تطويره واستغلاله كسكن للفريق الطبي بالحجر الصحي بالإدارة.

وأكد على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة اوجه الرعاية الصحية للمرضي، مشيرا إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

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