تفاصيل تسجيل قراءات عداد الغاز وسداد الفواتير في يونيو 2024

في ظل التطور المستمر والاهتمام المتزايد من جانب المواطنين بمعرفة الإجراءات الصحيحة والفعالة لتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي وطرق سداد الفواتير المترتبة عليه.

تسجيل قراءات عداد الغاز في مصر

وتقدم "الدستور" دليل شامل يهدف إلى تسهيل هذه الإجراءات وضمان تنفيذها بدقة وكفاءة عالية، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2024.

ونظرًا للأهمية المتزايدة لتوثيق قراءات عدادات الغاز بطريقة صحيحة ودقيقة، يسعى المواطنون إلى الحصول على تعليمات واضحة ومفصلة تمكنهم من إنجاز هذه العملية بسلاسة وفعالية.

الاستعلام عن فاتورة الغاز



كما أن الزيادة الواضحة في عمليات البحث عبر الإنترنت حول كيفية الاستعلام عن فواتير الغاز تعكس الحاجة الماسة للمواطنين في توفير وسائل استعلام تتسم بالبساطة والكفاءة، هذا يسمح للمستهلكين بتتبع استهلاكهم بشكل دقيق وسداد مستحقاتهم بكل يسر ودقة.

إعلان شركة بتروتريد

أعلنت شركة بتروتريد، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول.

وتشمل هذه الخدمات أساليب مبتكرة ومريحة للاستعلام عن فواتير الغاز وتسجيل قراءات العدادات، مما يسهل على المستخدمين إدارة حساباتهم بفعالية وسهولة.

آخر موعد لسداد الفاتورة

استجابة لتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية، حددت شركة بتروتريد الفترة من الأول وحتى السابع والعشرين من كل شهر كموعد نهائي لتسجيل قراءات عداد الغاز المنزلي.

ولتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات، وفرت الشركة رابطًا إلكترونيًا يسهل على العملاء الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة، للوصول للرابط (اضغط هنا).

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز وسداد الفاتورة



1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد عبر الرابط المخصص.

2. استعرض الإرشادات المفصلة المعروضة على الصفحة الرئيسية بشأن التسجيل والدفع.

3. أدخل البيانات اللازمة لتسجيل القراءة، بما في ذلك رقم البلوك، المنطقة، الفرع، رقم الشقة، المبنى، ورقم القطاع، مع التأكد من دقتها.

4. سجل القراءات الفعلية للعداد، التي تظهر باللون الأسود.

5. اختر طريقة الدفع المفضلة لديك، سواء عبر الإنترنت أو من خلال زيارة البنوك.

6. إذا لم يكن لديك حساب على الموقع، يمكنك إنشاء واحد بسهولة، وأدخل بياناتك الشخصية.



7. تأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل الضغط على زر التأكيد لتجنب أي أخطاء محتملة.