جوزيف فوزي على أزمة التشابه مع "سفاح التجمع": «إحنا مش في خناقة»

رد السيناريست جوزيف فوزي على أزمة مسلسل سفاح التجمع الذي تصدر الترند ومحركات البحث "جوجل" واتخاذ الشركة المنتجة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإخطار نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات الفنية والجهات الرسمية.

وقال فوزي ، لـ"الدستور":"الفكرة إننا مش في خنافة، إحنا بنعمل مسلسل، وأنا اشتغلت على المسلسل منذ 29 مايو بعد التحضير له، وتم تسجيله في المصنفات الفنية ومن آداب المهنة أثناء عملي على موضوع وإيجاد زميل آخر يعمل عليه بنفس الفكرة، يعتذر عنه الآخر، لأنه كان لينا خطوة سابقة وخدنا موافقة على الفكرة وما يحدث حاليًا ليست بخناقة، إنما هى دفاعًا عن الحق، والنقابة مش مقصّرة خاصًة إننا مالكين لهذه الفكرة".

أضاف جوزيف، صاحب فكرة مسلسل سفاح التجمع: "بحاول أظهر النقاط الإيجابية في أي عمل أعمل فيه، وقضية سفاح التجمع لم تتنه بعد، وأنا عملت على بناء الخط الدرامي الخاص بي وشغال في بناء موضوع آخر، وهذا دفعني للاستعانة بأطباء نفسيين"، وأوضح: "أن النقابة تحكمنا بألا يكون هناك قصص مشابهه، وبسبب هذا وجد قانون حقوق الملكية الفكرية، والأولوية في الرقابة والنقابة لصاحب الفكرة التي سجلها سيتم رفض فكرته".

واختتم: “موضوع مسلسل سفاح التجمع سيكون فيه جزء من الأحداث التي وقعت على أرض الواقع، لكن مع رؤية درامية مختلفة، خاصة أن القضية لا زالت مستمرة، وككاتب الموضوع بالنسبة لي مغري وملفت للنظر وأحب الكتابة فيه بشكل إيجابي وليس سلبي”.

مسلسل سفاح التجمع

وسيتم تقديم المسلسل في 10 حلقات على أحد المنصات الكبرى، وجارى حاليًا اختيار باقى العناصر الفنية، من إخراج وأبطال العمل من الممثلين، على أن يتم إنطلاق التصوير خلال الأسابيع المقبلة.