بطاقة «نسك».. نقلة نوعية تقضى على ظاهرة الحجاج التائهين

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن بطاقة «نسك»، التى جرى إطلاقها خلال موسم حج هذا العام، أحدثت نقلة نوعية فى خدمة ضيوف الرحمن وتيسير وصولهم إلى المشاعر المقدسة لتأدية المناسك والقضاء على ظاهرة الحجاج التائهين.

وقالت الوزارة، فى فيديوهات تعريفية بالعديد من اللغات، إن الحاج النظامى عبر بطاقة «نسك» لم يعد يخشى أن يتوه أو أن يضيع عن سكنه أو مخيمه، فيستطيع أى شخص بالقرب منه تقديم المساعدة والإرشاد له بكل ثقة، من خلال المسح على رمز الـQR فقط والموجود فى البطاقة.

وأوضحت أن بطاقة «نسك» هى الإثبات الرسمى الوحيد المعتمد للحاج النظامى فى المشاعر المقدسة وتمكن الجهات المختصة من تقديم المساعدة للحاج بسرعة وكفاءة بما تحتويه من سمات أمنية مميزة ومعلومات تعريفية خاصة بالحاج، كذلك شهادة إتمام الحج.

وأشار إلى أن الغاية من البطاقة تسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لأداء النسك بكل يسر وطمأنينة وتقديم أعلى مستويات العناية والاهتمام لهم.

ولفتت إلى أن البطاقة تسهم فى تنظيم أداء مناسك الحج بشكل سلس وهى مرتبطة بتطبيقى «نسك» و«توكلنا»، موضحة أنه لا يحصل على البطاقة إلا من لديه تصريح أو تأشيرة حج، ومن لا يحملها لا يمكنه الدخول إلى المشاعر أو التنقل.

وأرشدت الوزارة الحجاج إلى أنه يمكن طلب بطاقة أخرى بديلة لمن فقد بطاقته، ليتمكن من إتمام نسكه والاستفادة من الخدمات الصحية واللوجستية والإقامة فى مكة المكرمة خلال موسم الحج.

وقالت إن فقدان بطاقة «نسك» أمر لا يدعو إلى القلق، إذ باستطاعة الحاج استعادتها من خلال إجراءات مبسطة، تبدأ بتقديم النسخة الرقمية من البطاقة عبر تطبيق «نسك» إلى الجهات النظامية، إضافة إلى إبلاغ قائد المجموعة ليتسنى له إصدار أخرى جديدة، حيث يجب الاحتفاظ بالبطاقة طوال رحلة الحج.

فى سياق آخر، رفعت السلطات السعودية من جاهزيتها استعدادًا لوصول ضيوف الرحمن، اليوم، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتداءً بسنة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وانتشرت نقاط الارتكاز الأمنية فى دائرة المشاعر المقدسة للتحقق من عدم السماح بالدخول لغير الحجاج النظاميين الذين يحملون بطاقة «نسك».