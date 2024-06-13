الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كمية من الحشيش بـ 15 مليون جنيه فى الإسكندرية

الاجهزة الأمنية -
الاجهزة الأمنية - ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 4 عناصر إجرامية بالإسكندرية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بقرابة 15 مليون جنيه تقريبًا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار بمخدر الحشيش متخذين من دائرة قسمى شرطة "أول وثان العامرية بالإسكندرية" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 135 كيلو جرام). 

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (15مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمرارًا للضربات الأمنية المتواليةً لحائزى ومتجرى المواد المخدرة وإدراكًا من وزارة الداخلية بخطورة ما يمثله ذلك النشاط الإجرامى على المجتمع.

الأجهزة الأمنية الإسكندرية مخدر الحشيش 15 مليون جنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مديرية أمن الإسكندرية

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