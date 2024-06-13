الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمساجد وساحات محافظة المنيا

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك الموافق يوم الأحد الموافق 16 يونيو من عام 2024 ستكون في تمام الساعة السادسة و25 دقيقة صباحا بالمساجد والساحات المخصصة لأداء الصلاة بمراكز المحافظة التسع.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 بمساجد وساحات محافظة المنيا

وأوضح الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بجانب تخصيص 196 ساحة لإقامة الصلاة مشيرا إلي أنه تم توفير آئمة ممن يشهد لهم بالأعتدال لإداء الصلاة وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف مع الأهتمام بأعمال النظافة بمحيط المساجد.

ومن جانبه، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور، مشددًا على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة المنيا

 

كما أصدر المحافظ توجيهاته لمديريتي الطب البيطري والتموين وكافة الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجازر ومحلات الجزارة، وتلقى الشكاوى من المواطنين والرد عليها وكذلك تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة المواد الغذائية وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، مشددًا بالمرور الدوري علي محلات الجزارة للتأكد من اتخاذ كافة أعمال النظافة والتطهير حرصا علي الصحة العامة، مشيرًا إلى جاهزية مجازر المحافظة والبالغ عددها 38 مجزرًا لتعمل بكامل طاقتها قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك من أجل تلبية طلبات المواطنين مع الالتزام بمراعاة الشروط والقواعد الصحية والبيئية اللازمة. 

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر الأدوية، وتواجد الأطقم الطبية لاستقبال أي حالات مرضية أثناء العيد وسرعة التعامل مع أي حالة مرضية، إلى جانب تقديم مديرية الشباب والرياضة والثقافة بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات مجانا للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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