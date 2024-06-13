عيدكم مبارك.. المحافظات تستكمل جاهزيتها للأضحى: طوارئ فى كل القطاعات.. تأمين توافر المواد الغذائية

أتمت محافظات الجمهورية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأعلنت أجهزتها الرسمية عن رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بكل القطاعات، لتهيئة الأجواء التى تتيح للمواطنين الاحتفال دون أى أزمات.

وتضمنت استعدادات المحافظات تكثيف حملات النظافة فى الشوارع والميادين العامة، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة، والشواطئ والمصايف فى المحافظات الساحلية، إلى جانب تجهيز المجازر الحكومية، وتوفير مختلف السلع فى الأسواق، وغيرها من الاستعدادات الأخرى التى نرصدها فى السطور التالية.

القاهرة.. التصدى لجشع التجار.. وزيادة الأتوبيسات

استعدت محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى عبر توفير كل أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، وكذلك السلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة، وبأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين.

وشددت أجهزة المحافظة الرقابة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر، مع تكثيف المرور اليومى للتأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، ولضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار.

وخصصت محافظة القاهرة غرفة العمليات المركزية بالمديرية، خلال يوم الوقفة وأيام العيد، لتلقى شكاوى المواطنين على مدار اليوم وحلها، مع ربطها بغرف عمليات الإدارات التموينية بالأحياء.

وانتهت هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد. ووفرت الهيئة خدمات النقل العام فى جميع أنحاء القاهرة، خاصة فى المناطق التى يتردد عليها المواطنون بكثافة فى العيد مع زيادة عدد الأتوبيسات العاملة عليها لمنع التكدس والزحام.

الإسكندرية.. الشواطئ تستقبل المصطافين.. وإتاحة كميات كبيرة من اللحوم

استعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على مستوى الأحياء والشواطئ، وقامت بتوفير مختلف أنواع السلع، وتجهيز الأماكن المخصصة لذبح الأضاحى، إلى جانب تجهيز حملات تفتيش على الأسواق.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن رفع الاستعداد إلى الدرجة القصوى فى كل القطاعات، خاصة على مستوى الشواطئ والمناطق السياحية، التى تستقبل أعدادًا كبيرة من المصطافين خلال هذه الفترة من كل عام.

وأكد الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، استعداد مصايف «عروس البحر الأبيض المتوسط» لاستقبال الرواد من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى تفعيل العديد من الإجراءات على الشواطئ والمناطق السياحية والفندقية.

وأضاف «عبدالرازق» لـ«الدستور»: «جرى الاجتماع مع مستأجرى الشواطئ، لتأكيد حُسن معاملة الرواد، والانتهاء من جميع التجهيزات اللازمة، بداية من صيانة الشماسى وغرف تغيير الملابس ودورات المياه، مرورًا بالتأكد من وجود الخطوط العائمة والأبراج والرايات، فضلًا عن جاهزية منظومة الإنقاذ»، لافتًا إلى عقد دورة تدريبية للمنقذين بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، لرفع كفاءة هؤلاء المنقذين.

بالتزامن اعتمدت مديرية التموين فى الإسكندرية خطة لاستقبال عيد الأضحى، تتضمن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة والدواجن، إلى جانب جميع السلع الغذائية، مع توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى، والتأكد من مواعيد عمل هذه المخابز خلال فترة العيد.

أسوان.. غرامات 20 ألف جنيه للذبح فى الشارع

انتهت الأجهزة المعنية فى محافظة أسوان من تجهيز ساحات صلاة العيد والطرق المؤدية إليها، بجانب الحدائق والمتنزهات العامة المتوقع أن تستقبل أعدادًا كبيرة من المواطنين.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين فى الإدارات المحلية ومديريات الخدمات برفع درجة التأهب القصوى، وتوقيع غرامات مالية رادعة تبدأ من ١٠٠٠ إلى ٢٠ ألف جنيه على كل من يذبح الأضاحى فى الشوارع.

ويأتى توجيه المحافظ فى ظل التصريح لكل المواطنين بذبح الأضاحى داخل المجازر الحكومية المعتمدة، بالمجان طوال أيام العيد، وتحت إشراف بيطرى كامل، للحد من ظاهرة ذبح الأضاحى فى الشوارع، لما لها من تأثير سلبى فى إحداث أضرار بيئية وصحية، وانتشار الحشرات الضارة.

أما بخصوص الساحات والمساجد لتأدية صلاة عيد الأضحى، فوجه محافظ أسوان مديرية الأوقاف بتجهيزها على أفضل صورة، بواقع ٨٠٠ مسجد و٥٠ ساحة، مع تكليف مسئولى المحليات فى مختلف المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة العامة، خاصة فى الطرق المؤدية إلى هذه المساجد والساحات.

كفرالشيخ.. حملات للتأكد من جودة السلع الغذائية

شكلت محافظة كفرالشيخ غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام لمتابعة استعدادات عيد الأضحى على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى ١٣ غرفة عمليات فرعية بالمدن والمراكز للمتابعة.

كما جرى التوجيه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالمحافظة.

وأكد جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، والتوجيه بالانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات، خلال الأيام المقبلة وحتى انتهاء إجازة العيد.

الوادى الجديد.. 12 مجزرًا بالمجان.. وحملات رقابية

وجّه اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز، لتلقى أى بلاغات والتعامل الفورى مع أى طوارئ. وشدد على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من وجود الأطقم الطبية، كل فى موقعه.

كما أكد ضرورة المتابعة والمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها والالتزام بضوابط وإجراءات الذبح، وتكثيف جهود الوحدات المحلية فى أعمال النظافة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأشار المحافظ إلى تجهيز ١٢ مجزرًا حكوميًا على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان تحت الإشراف البيطرى، خلال أيام عيد الأضحى، بجانب رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ومرافق الإسعاف، تحسبًا لوقوع حوادث طارئة خلال فترة العيد.

الدقهلية.. رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات.. وتجهيز 24 مجزرًا

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن كل أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، مشيرًا إلى إصدار تكليفات لرؤساء المدن والأحياء والمراكز بتكثيف حملات النظافة فى الشوارع والميادين الرئيسية، ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات، استعدادًا لاستقبال المواطنين فى العيد.

وأضاف «مختار» أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى فى مصيف «جمصة»، استعدادًا لاستقبال المصطافين خلال فترة إجازة عيد الأضحى، مؤكدًا جاهزية المدينة لاستقبال ما يزيد على ٣ ملايين زائر، مع نشر فرق إنقاذ بطول الشاطئ للتعامل مع أى حالات غرق، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات المنقذين.

ونبه إلى تجهيز ٢٤ مجزرًا بنطاق محافظة الدقهلية بالمجان، على رأسها مجازر طلخا ومنية النصر وميت سلسيل والمنصورة، لاستقبال وذبح الأضاحى، مشددًا على ضرورة الالتزام بالذبح داخل المجازر.

ووجه المحافظ أيضًا بتكثيف الحملات الرقابية خلال فترة عيد الأضحى، من أجل التصدى لكل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

البحر الأحمر.. تخصيص 193 مسجدًا و9 ساحات لأداء الصلاة

أنهت محافظة البحر الأحمر وأجهزتها المعنية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر لـ«الدستور»، إنه كلف المديريات والجهات المختصة برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى طوال فترة العيد، مؤكدًا على تضافر جهود المجالس المحلية بمختلف المدن.

ومن جهتها، أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص ١٩٣ مسجدًا و٩ ساحات لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى مدن المحافظة السبع.

مطروح.. غرفة عمليات لتلقى الشكاوى

رفعت محافظة مطروح درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، وقامت بتجهيز غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن، والتنسيق مع مركز السيطرة والطوارئ لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها.

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه جرى تجهيز المجازر الحكومية وفتحها أمام المواطنين بالمجان، وإلغاء الإجازات لأطباء المجازر لاستقبال الأضاحى من المواطنين طوال أيام العيد للحفاظ على البيئة والتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض، والتشديد على المواطنين بالالتزام بالضوابط والإجراءات، موجهًا برفع مخلفات المجازر أولًا بأول حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وأوضح «شعيب» أنه جرى رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وتوفير جميع المستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل، والتأكد من وجود التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد لاستقبال أى حالات مرضية أو طارئة.

وأشار إلى أن مديرية الأوقاف بمطروح خصصت ٢٩٥ ساحة ومسجدًا مقسمة بواقع ٢٣ ساحة و٢٧٢ مسجدًا لإقامة صلاة العيد، موجهًا بتوفير التأمين اللازم للمساجد والساحات لاستقبال المصلين.

البحيرة.. منع شوادر الذبائح الحية بالطرق وحملات على محال الجزارة

كثفت محافظة البحيرة من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى فى جميع المديريات بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أنه جرى التوجيه بفتح المجازر الحكومية لذبح أضاحى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحى.

وأشارت إلى التوجيه بمنع الذبح فى الشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم، وحفاظًا على البيئة، مؤكدة تجهيز المجازر لاستقبال الأضاحى ومنع إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محال الجزارة، تجنبًا لإعاقة حركة المرور، مع تكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بالتعليمات وسلامة المعروض من اللحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جهته، أكد الدكتور محمد أبوحطب، وكيل أوقاف البحيرة، أنه جرى التوجيه برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع الإدارات استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى تجهيز ٨ آلاف مسجد و٦٠ ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة العيد، والتنسيق مع مديرية الأمن والجهات الأمنية المختصة لتأمين أداء الصلاة.

الغربية.. إلغاء إجازات التنفيذيين

رفعت جميع مديريات محافظة الغربية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال العيد، مع تفعيل جميع غرف العمليات، على أن تكون غرفة عمليات المحافظة هى الرئيسية بهدف التعامل مع أى مشكلات.

وشدد الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، على جاهزية مجازر المحافظة، التى يبلغ عددها ٢٠ مجزرًا، لاستقبال الأضاحى بالمجان، مشيرًا إلى إلغاء جميع الإجازات لكل الموظفين التنفيذيين طوال فترة الأعياد.

وقال «رحمى» إنه شدد على جميع رؤساء المدن والوحدات المحلية بضرورة جاهزية جميع المتنزهات والحدائق مع فتحها بالمجان، علاوة على رفع المخلفات أولًا بأول، مؤكدًا أن جميع المساجد الكبرى والساحات التى جرى الإعلان عنها مستعدة لاستقبال جميع المصلين لأداء صلاة العيد.

دمياط.. فرق فنية وتوزيع البالونات على الأطفال

كثفت محافظة دمياط من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، وسط إجراءات مشددة خاصة فى المصايف، مثل رأس البر ودمياط الجديدة، التى يزورها الأهالى لقضاء إجازة العيد.

وجرى توفير كميات كبيرة من البالونات فى مدينة دمياط الجديدة ومدينة رأس البر للتوزيع على الأطفال والشباب والفتيات، وستجرى إقامة احتفالات صباحية ومسائية فى حديقة بنت الشاطئ فى ميدان الساعة.

الشرقية.. تنسيق لتجهيز ساحات الصلاة وتأمين المواطنين

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتشكيل غرف عمليات مركزية بالمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات والهيئات لمتابعة أى تطورات مع تواجد جميع القيادات فى مواقعها بكل الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وجميع العناصر الأمنية وإخطار المحافظة بأى أحداث طارئة.

ومن جهته، أعلن الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، عن إعداد وتجهيز المساجد الكبرى والساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد بالتعاون مع الجهات الأمنية.

بورسعيد: تجهيز 11 ساحة للصلاة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مديرية الأوقاف بالمحافظة خصصت وجهزت ١١ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

واطلع المحافظ على أقسام المجزر العمومى ببورسعيد وآلية وإجراءات الذبح المتبعة للتيسير على المواطنين، مشددًا على ضرورة تجهيز عنابر الذبح والتأكد من مستوى النظافة داخل المجزر بما يلبى احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة خلال العيد.