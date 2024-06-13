محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير بداية الممشى السياحي (صور)

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تطوير بداية الممشى السياحي العلوي، والذي يجري تطويره على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة لتطوير مناطق الجذب السياحي، والذي يأتي استكمالا لما تشهده بورسعيد من طفرة في قطاع السياحة.

بتكلفة إجمالية ١٢٧ مليون جنيه

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير الجارية بمنطقة شارع فلسطين والممشى السياحي، تأتي بتكلفة ١٢٧ مليون جنيه، التي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، ويجرى التطوير على مرحلتين.

وشدد محافظ بورسعيد، على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن الأعمال وتذليل أي معوقات، للانتهاء من أعمال التطوير الجاري تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وخلال جولته، تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بشارع الجمهورية بنطاق حي الشرق، والتي تأتي ضمن مبادرة «حدائق بلا اسوار»، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية.

وأشار المحافظ، إلى أن أعمال تطوير حديقة الأمل تشمل إزالة الأسوار، وإضافة نباتات واشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الشرق، في ظل التطورات التي يشهدها حي الشرق مؤخرا.

IMG-20240613-WA0129

IMG-20240613-WA0128

IMG-20240613-WA0127

IMG-20240613-WA0124

IMG-20240613-WA0125