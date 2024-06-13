"الوصفة السحرية" لـ شيري عادل يتصدر الأكثر مشاهدة على watch it

حقق مسلسل “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” نجاحًا كبيرًا مع عرض أولى حلقاته، وتصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة “واتش ات” بعد طرح 5 حلقات.

مواعيد وقنوات ع رض مسلسل الوصفة السحرية

انطلق مسلسل الوصفة السحرية.. لزواج ناجح سوم السبت الماضي، ويذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

قصة مسلسل الوصفة السحرية



تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

وتظهر الفنانة شيري عادل بدور ابنة عماد رشاد والذي يجسد دور طبيب تجميل شهير، وتواجه صعوبات في السنة الاولى من زواجها.