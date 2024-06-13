الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط متهم بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص فى القاهرة

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بـإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص" بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة- على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر "الإنترنت".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات "خالية البيانات"– أكلاشيهات – مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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