ضبط متهم بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بـإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام "أحد الأشخاص" بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة- على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر "الإنترنت".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته شهادات "خالية البيانات"– أكلاشيهات – مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.