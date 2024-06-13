الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح كلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة سوهاج.. قريبًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني  رئيس جامعة سوهاج، خلال جولته التفقدية اليوم لمبني كلية طب الأسنان بالمقر الجديد للجامعة انه بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير جامعات من الجيل الرابع تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، بالإضافة إلى تزويدها بكافة الوسائط التكنولوجية الحديثة لتقديم تجربة تعليمية فريدة ومتميزة، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأوضح النعماني أنه تم الانتهاء من التجهيزات النهائية لكلية ومستشفي طب الأسنان، والتي أصبح وجودها ضرورة ملحة علي مستوي جامعات الصعيد، لتقديم خدماتها ليس فقط الأكاديمية للطلاب ولكن ايضًا خدماتها العلاجية والطبية لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، من خلال التعاون مع الأقسام الأكاديمية بكلية الطب والتي تتميز بوجود نخبة من أعضاء هيئة تدريس علي أعلي مستوي، مؤكدًا ان الكلية حلم طال انتظاره  لاكتمال المنظومة الطبية للجامعة، إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية لعدد 6 مليون نسمة على أرض محافظة سوهاج.

وأضاف الدكتور إسلام عامر القائم بعمل عميد الكلية، أن الكلية تعد نموذجًا يحتذى به بين الجامعات الحكومية، بما تمتلكه من بنية تحتية متميزة إلى جانب استيفائها كافة متطلبات السلامة الإنشائية، مضيفًا انها تقام على مساحة 6 الاف متر وتضم 3 مدرجات تسع ١٥٠٠ طالب، و٣ غرف درس سعة ١٥٠ طالبًا، و١٩ عيادة بسعة ١٥٤ كرسي أسنان، إلي جانب ٣ معامل محاكاة بسعة ١٢٦ طالبا، ٢٠ معملًا، ٤ غرف أشعة، عيادة طلابية، قاعة اجتماعات وغيرها.

اسنان السلامة الإنشائية الخدمات العلاجية أعضاء هيئة تدريس سوهاج محافظات الصعيد مستشفي طب الاقتصاد الوطني المجتمع

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