الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتصالات: فتح باب التسجيل في "مبادرة بُناة مصر الرقمية" للعام الدراسي 2025

مبادرة بُناة مصر
مبادرة بُناة مصر الرقمية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دورة جديدة من "مبادرة بُناة مصر الرقمية" للعام الدراسي 2024/2025.

المبادرة هي منحة مجانية تهدف إلى إعداد كوادر تقنية متميزة وتنمية القدرات الإبداعية للشباب، وبناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات العالمية والجامعات المتخصصة لإتاحة فرص بناء خبرات عملية، وأيضًا تطوير مهارات الأكاديميين.

وتنقسم المبادرة إلى برنامجين، هما برنامج ذوي الخبرة ومدته 12 شهرًا، والبرنامج الاحترافي ومدته ثمانية أشهر. 

ويشمل التدريب عدة تخصصات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والأنظمة المدمجة والفنون الرقمية وتحليل الأعمال وتخطيط موارد المؤسسات وتطوير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات. كما توفر المبادرة تدريبًا لتنمية المهارات القيادية والإدارية واللغوية.

وينبغي أن يكون المتقدمين للالتحاق بالمبادرة في مسارات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والأنظمة المدمجة وتطوير البرمجيات من خريجي كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الهندسة (أقسام الاتصالات أو الحاسبات أو الإلكترونيات أو الهندسة الطبية أو ميكاترونيكس). 

وفي مسار الفنون الرقمية، يجب أن يكون المتقدمين من خريجي كلية الهندسة (قسم عمارة) أو كلية الفنون التطبيقية أو الفنون الجميلة، أو كلية التخطيط العمراني. ويمكن لخريجي كليات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال التقديم في مسارات تحليل الأعمال وتخطيط الموارد.

ويُنظَم التدريب باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وباتّباع نهج تعليمي يجمع ما بين التدريب التفاعلي والتعلّم عن بُعد. 

وتُنفَذ المبادرة بالتعاون مع عددٍ من كبرى الجامعات الدولية من خلال منصة تعلّم إلكتروني وشركات محلية وعالمية متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية.

لمزيد من المعلومات حول مبادرة بُناة مصر الرقمية يرجى الضغط هنا.

 

 

اطلقه وزارة الاتصالات دورة جديدة مبادرة ب ناة مصر الرقمية 2024 2025 منحة مجانية

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