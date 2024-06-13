الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أتوبيس الفن الجميل في زيارة لمتحف المركبات الملكية (تفاصيل)

جانب من الزيارة لمتحف
جانب من الزيارة لمتحف المركبات الملكية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعالياتها الفنية والثقافية،برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة، حيث نظم أتوبيس الفن الجميل، زيارة لأطفال جمعية رعاية أسر السجناء إلى متحف المركبات الملكية.

تفاصيل زيارة متحف المركبات الملكية

استمع الأطفال إلى شروح كل من رحاب عبد الهادي، ورضوى أحمد - إدارة التربية المتحفية بالمتحف، وتعرفوا على مقتنيات المتحف من التحف الأثرية والمجوهرات الملكية، فضلًا عن تاريخ وتطور المركبات التى استخدمها أفراد عائلة محمد على على مدى عصورها.

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كما تم تنفيذ ورشة لوحة عن مناسك الحج باستخدام الكانسون الملون والقطن والغراء نفذتها الفنانة سارة علي، وأدارت يمنى حسين حوار مع الأطفال عن بر الوالدين.

وبالتعاون مع إدارة المتحف، نظم حفل للأطفال بمناسبة عيد الأضحى شهد توزيع بعض الهدايا عليهم.أقام الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، ضمن جولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال خلال الإجازة الصيفية.

 

 

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الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني أتوبيس الفن الجميل جمعية رعاية أسر السجناء متحف المركبات الملكية برامج وزارة الثقافة

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