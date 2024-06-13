الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كل ما تريد معرفته عن فيروسات الجهاز الهضمي للأطفال

فيروسات الجهاز الهضمي
فيروسات الجهاز الهضمي للأطفال

تتزايد مشاكل الأمعاء لدى الأطفال بسبب الفيروسات المنقولة بالغذاء والرياح الموسمية التي لا يمكن التنبؤ بها، وتشمل الأعراض الشائعة تقلصات البطن والقيء والبراز السائل والجفاف وآلام الجسم والتعب.

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وقالت تقارير نقلًا عن خبراء الصحة، إن الفيروسات المنقولة بالغذاء والرياح الموسمية التي لا يمكن التنبؤ بها تؤدي إلى زيادة مشاكل الأمعاء لدى الأطفال والأعراض الشائعة التي تظهر عند الأطفال المصابين هي تقلصات البطن والقيء والبراز السائل وفقدان الشهية والجفاف وآلام الجسم والتعب.

 

 فيروسات موسم الرياح الموسمية

خلال موسم الرياح الموسمية، غالبًا ما ترتفع مشاكل الجهاز الهضمي بسبب الأمراض المنقولة بالغذاء. تخلق الرطوبة المتزايدة ظروفًا مثالية لنمو البكتيريا والفيروسات والطفيليات في الطعام والماء. يمكن أن تؤدي الأطعمة الملوثة في الشوارع، وبقايا الطعام المخزنة بشكل غير صحيح، ومصادر المياه غير النظيفة إلى الإصابة بأمراض مثل التهاب المعدة والأمعاء والكوليرا والتيفويد. تشمل الأعراض الإسهال والقيء وآلام البطن والحمى.

 

النظام الغذائي للأطفال

تعد مشكلات الجهاز الهضمي لدى الأطفال شائعة جدًا ويمكن أن تنجم عن مجموعة متنوعة من الأسباب. أحد العوامل الرئيسية هو النظام الغذائي. قد يعاني الأطفال الذين يستهلكون الكثير من الأطعمة السكرية أو الدهنية أو المصنعة من الإمساك أو الإسهال. غالبًا ما يؤدي عدم تناول كمية كافية من الألياف، الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، إلى الإمساك.

وتلعب العدوى أيضًا دورًا مهمًا في مشاكل الجهاز الهضمي لدى الأطفال. تشتهر الفيروسات مثل فيروس الروتا والنوروفيروس بتسببها في التهاب المعدة والأمعاء، مما يؤدي إلى القيء والإسهال وآلام البطن.

مما يؤدي إلى القيء والإسهال وآلام البطن. يمكن أن تؤدي الالتهابات البكتيرية، مثل تلك التي تسببها السالمونيلا أو الإشريكية القولونية من الطعام أو الماء الملوث، إلى أعراض مشابهة. يعد عدم تحمل الطعام والحساسية سببًا شائعًا آخر لاضطراب الجهاز الهضمي.

الفيروسات الجفاف آلام الجسم مشاكل الأمعاء فقدان الشهية الجهاز الهضمي

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