الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ختام برنامج تدريب المرشحين لشغل وظيفة ملحق طبي بالخارج

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، ختام فعاليات برنامج تدريب "المرشحين لشغل وظيفة ملحق طبي بالمكاتب الطبية الخاصة بوزارة الصحة والسكان بالخارج" في إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية وبين وزارة الصحة من أجل تطوير العناصر البشرية داخل الوزارة وإعدادهم وتأهيلهم للمهام الجديدة التي تُسندُ إليهم.

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” ختام نتيجة اختبار المرحلة الثانية من اختبارات الالتحاق بالدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك ضمن مراحل الاختبارات الدقيقة والمتعددة لقياس الجوانب الشخصية والعملية لدى المتقدمين، حيث يهدف البرنامج إلى جذب أفضل العناصر من الشباب المصري الموهوب في المجالات المختلفة، لتبادل الخبرات والمعارف وتوفير تطور ونمو أسرع لمواهبهم، وتزويدهم بالمعارف الهامة في المجالات المختلفة.

ويستهدف "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" انضمام الشباب المصري القادر على خلق الحلول الإبداعية للتحديات المختلفة واجتيازها لتحقيق أحلامه، وكان آخر موعد للتقديم 15 أبريل 2024 حتى الساعة ١١:٥٩ مساءً.

وأتاحت الأكاديمية الوطنية للتدريب رابطًا يمكن من خلاله الاطلاع على نتيجة اختبار السمات الشخصية.https://register.nta.eg

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة يتيح الفرصة للشباب المصري الموهوب في المجالات المختلفة لتبادل الخبرات والمعارف لتوفير تطور ونمو أسرع لمواهبهم وحصل العديد من خريجي البرنامج على الكثير من الجوائز في البطولات والمسابقات المحلية والدولية المختلفة ووضع شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بجميع دفعاته هي اللَّبِنَة الأولى لعدد من المبادرات والمؤسسات التي أحدثت تأثيرًا في قدرات الدولة المصرية مثل "الأكاديمية الوطنية للتدريب"، "منتدى شباب العالم"، "مؤسسة حياة كريمة" "المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية أبدأ"، "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" وغيرهم.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة الصحة والسكان فيسبوك البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الشباب المصري الموهوب

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