أول رد من «صلاح العزب» على أزمة تشابه اسم «سفاح التجمع»

رد الكاتب والسيناريست محمد صلاح العزب على فكرة وجود مسلسل آخر يحمل نفس اسم مسلسله سفاح التجمع، الذي أعلن عن تعاقده وطرحه قريبًا ضمن مسلسلات الـ"أوف سيزون".

وقال السيناريست محمد صلاح العزب، في أول تعليق له على أزمة تشابه اسم مسلسل سفاح التجمع مع السيناريست جوزيف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "إنها قضية عامة من حق أي حد يتناولها برؤيته الدرامية، والاسم وارد يحصل فيه تشابه".

وأوضح أن مسلسل سفاح التجمع وهو عمل ليس بالتوثيقي أو التسجيلي، إنما عمل درامي خيالي يستند للقصة الحقيقية.

وقرر صنّاع المسلسل الآخر الذي يحمل الاسم ذاته اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم إخطار نقابة المهن السينمائية والرقابة على المصنفات الفنية والجهات الرسميه بذلك، ليعلق صلاح متابعًا: "الموضوع لا يهم".