الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يبحث الكثيرون عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، خاصة مع بدء موسم الامتحانات الأسبوع الحالي، يوم الإثنين الموافق 10 يوليو على أن يتم استكمال الامتحانات عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تمتد لمدة 9 أيام، ويوضح الدستور في التقرير التالي تفاصيل امتحانات الثانوية العامة وموعد الانتهاء منها 2024.

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امتحانات الثانوية العامة

بدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد التي لا تضاف للمجموع يومي الإثنين والأربعاء الموافقين 10 يونيو و12 يونيو 2024 بامتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية، وامتحان الاقتصاد والإحصاء.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، كالتالي:

امتحان اللغة العربية: يوم السبت الموافق 22 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية: يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

امتحان الفيزياء: يوم السبت الموافق 29 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى: يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو.

امتحان الكيمياء: يوم السبت الموافق 6 يوليو.

امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة “جبر وهندسة فراغية”: يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو.

امتحان الرياضيات البحتة “تفاضل وتكامل”: يوم السبت الموافق 13 يوليو.

امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية "استاتيكا": يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو.

امتحان الرياضيات التطبيقية “الديناميكا”: يوم السبت الموافق 20 يوليو.

وبذلك تنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يوليو الموافق يوم السبت

 

نظام امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة له على أن امتحانات الثانوية العامة 2024، ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

وأضاف أن كتيب المفاهيم والذي يتاح لطلاب الثانوية العامة أداء الامتحان به، لا يتضمن أو يشمل إجابات عن الأسئلة أي لا توجد به إجابات صريحة وواضحة عن الأسئلة وإلا اعتبر هذا الأمر تقنينا للغش.

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