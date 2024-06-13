هاني تمام: صفاء القلوب أولى خطوات الفوز بثواب العشر الأوائل من ذي الحجة

قال الشيخ هاني تمام، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام العام التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب علينا حسن استغلالها.

التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة

وأكد الشيخ هاني تمام، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”،:" علينا اغتنام الفرصة وإتمام ما يمكن عمله من أعمال صالحة في هذه الأيام المباركة".

وتابع:" يجب دخول هذه الأيام المباركة بقلوب صافية خالصة، لأن العمل الصالح لا يخرج سوى من القلب الصافي المخلص، لذا الأعمال ليست بكثرها ولكن بمدى إخلاص القلوب في تنفيذها ".

صفاء القلوب

واستطرد: "المسلم مطالب بمجاهدة النفس، لذا يجب على المسلمين في هذه الأيام الابتعاد عن الحقد والكره والخصام، وذلك لأن هدف المسلم الحقيقي في هذه الأيام القرب من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي صفاء القلوب أولى خطوات الفوز بثواب هذه الأيام المباركة".