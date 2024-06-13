الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر.. كل ما تريد معرفته

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

الاستعلام عن المخالفات المرورية تزايدت عمليات البحث عليه خلال الساعات الماضية قبل إجازة عيد الأضحى حيث يتم الاستعلام عن مخالفات السيارات عبر موقع النيابة العامة للمرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

بحثا عن قيمة المخالفات المستحقة على سياراتهم جراء ما ارتكبوه من مخالفات مرورية إن وجدت هذا هو ما يريده قائد السيارة. 

الاستعلام عن مخالفات السيارات

كان يتم الاستعلام عن مخالفات السيارات قديما من خلال التوجه إلى مقار نيابات المرور داخل أقسام المرور المختلفة والانتظار في طابور طويل يضيع الوقت وربما ينتهي وقت العمل الرسمي قبل الوصول للشباك وتنفيذ ما تريده ولكن الأمر أصبح مختلفا الآن تماما.

يمكنك الآن عمل الاستعلام عن مخالفات السيارات بطريقة سهلة وبسيطة دون تحمل عناء التوجه إلى نيابات المرور المختلفة في كافة المراكز أو الأقسام بالمحافظات.

وخلال السطور القادمة نستعرض لكم كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة و آلية الاستعلام عن مخالفات المرور وخطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

خطوات بسيطة وسهلة يمكن إجراؤها لعمل الاستعلام عن مخالفات السيارات وأنت جالس في المنزل، عن طريق البحث عن موقع نيابة المرور على محركات البحث جوجل عن طريق الهاتف المحمول أو أي جهاز كمبيوتر متاح أمامك، ثم اتباع الخطوات المطلوبة المراد تنفيذها للوصول إلى عملية الاستعلام النهائية.

ويعد الاستعلام عن مخالفات السيارات أحد أهم الإجراءات ضمن خطة الحكومة الرقمية للقضاء على طوابير الانتظار وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطن خاصة ملاك السيارات الباحثين عن معرفة قيمة مخالفاتهم، في إطار ما توليه الدولة المصرية من الاهتمام باستخدام كافة التقنيات الفنية الحديثة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية

خطوات معدودة لكيفية عمل الاستعلام المخالفات المرورية:

الخطوة الأولى: أكتب على جوجل موقع النيابة العامة للمرور من هذا الرابط

الخطوة الثانية: عليك الضغط على كلمة استعلامات

الخطوة الثالثة: قم بإدخال رقم رخصة القيادة الخاصة بك

الخطوة الرابعة: قم بكتابة أرقام السيارة الخاصة بك

الخطوة الخامسة: سيظهر أمامك مربع مكتوب عليه إجمالي المخالفات قم بالضغط عليه

الخطوة السادسة: عقب ذلك سيظهر أمامك إجمالي المخالفات الخاصة بسيارتك، ويمكن أيضا سداد قيمة تلك المخالفات إلكترونيا.

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