مؤجلات الجولة 11.. تشكيل الجونة لمواجهة مودرن فيوتشر في الدوري

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي الجونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مودرن فيوتشر في مسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الجونة ومودرن فيوتشر بمسابقة دوري نايل

ويواجه الجونة نظيره مودرن فيوتشر، مساء الخميس، على استاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/202).

تشكيل الجونة لمواجهة مودرن فيوتشر بمؤجلات دوري نايل

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد شوشة – رضا صلاح – محمد الدغيمي.

خط الهجوم: سيف شيكا – جابريل شيكودي– أيمن موكا.

القنوات الناقلة لمباراة الجونة ومودرن فيوتشر بدوري نايل

تنقل مباراة الجونة ومودرن فيوتشر، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، عبر شبكة قناة أون تايم سبورت 2، على الهواء مباشرة.

طاقم حكام مباراة الجونة ومودرن فيوتشر بمسابقة دوري نايل

يقود مباراة الجونة ومودرن فيوتشر، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، تحكيميا مصطفى الشهدي حكما للساحة، ويعاونه هشام الدسوقي ومحمد مجدي سليمان حكامين مساعدين أول وثان، ومعهم محمد الغازي حكما رابعا، وخالد جمال الغندور حكم فيديو، والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة الجونة ومودرن فيوتشر بمسابقة دوري نايل

موقف الجونة بجدول دوري نايل

يحتل ممثل البحر الأحمر المركز الحادي عشر بجدول دوري نايل برصيد 30 نقطة بواقع 7 انتصارات و9 تعادلات و8 هزائم.