احتياجات أساسية لا غنى عنها في المصايف

إذا كنت من محبي السفر إلى المدن الساحلية " المصايف" في إجازات العيد، فهناك بعض الاحتياجات الأساسية التي لا غنى عنها لمصيف آمن سعيد بصحبة الأسرة أو الأصدقاء، ويرصد الدستور في التقرير التالي أهم الاحتياجات التي لا غنها عنها في أي مصيف.

مستلزمات المصيف للسيدات

صن بلوك وكريم مرطب للبشرة.

طقم البوركيني للبحر والبيسين.

فساتين للجلوس على البحر.

سليبر للبحر.

برنيطة بحر.

نظارة شمسية.

أدوات للعناية الشخصية.

فوط صحية.

ملابس داخلية قطنية.

طرح سادة وبندانات متعددة الألوان لتغيير الطلة.

كريم للشعر ومشط.

بنس للشعر.

شاحن موبايل.

أدوات تجميل واكسسوارات.

مستلزمات المصيف للرجال

نظارة شمسية.

برنيطة بحر.

ماكينة حلاقة وكريم حلاقة.

معطر “برفيوم”.

مشط صغير.

جل للشعر أو كريم.

مايوه للسباحة.

ملابس داخلية قطنية.

تي شيرتات للجلوس على البحر.

شورت طويل ملون.

شاحن للموبايل.

سماعة أذن.

فرشاة ومعجون الأسنان.

مزيل العرق.

مستلزمات أساسية

تعتبر حقيبة الإسعافات الأولية من ضمن الضروريات الحتمية في المصايف، والتي تضم" قطن، شاش، مطهر، علاج للصداع ومسكن، وخافض للحرارة.

كما أنه من الضروري اصطحاب بعض الأطعمة والفوط وتكون بالقدر الكافي وبأحجام مختلفة، ليفه، فرش ومعجون أسنان احتياطي، ولاعة، كبريت، علب لحفظ الأطعمة، كولمان لحفظ المياه، أطباق ورقية أو بلاستيكيه، شوك ومعالق وسكاكين، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من باكيتات المشروبات الساخنة التى يفضلها أفراد الأسرة، الأكياس والشنط التى يمكن إحكامها جيدًا لوضع الكاميرا والموبايل والساندويتشات أثناء الذهاب لشط البحر، ومن الأشياء المهمة التى لابد وأن تكون موجودة فى شنطة السفر للمصيف"دومنيو، الطاولة، شطرنج والكوتشينة.

وإذا كان هناك أطفال يجب اصطحاب جميع الأدوية الخاصة بهم، وملابس إضافية بكم أكبر من أقرانهم الأكبر في العمل، منعًا لحدوث أية ظروف طارئة قد تعكر صفو الإجازة السعيدة.