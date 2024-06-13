"صحة المنوفية" ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

عقدت صحة المنوفية برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعا لمديري المستشفيات على مستوى المحافظة وذلك لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى.

وأكدت خضر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة والمستشفيات وأقسام الإستقبال والطوارئ مؤكدة على ضرورة تواجد المدير أو من ينوب عنه بالإضافة للتأكد من توافر أدوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية.

كما أشارت إلى أنه سيتم تكثيف المرور على المنشآت الصحية من الفرق التابعة لإدارة الطب العلاجى وإدارة المستشفيات ومتابعة انتظام سير العمل، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية ومضاعفة عدد النوبتجيات ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات.

جدير بالذكر أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والتنسيق مع مرفق الاسعاف تابعة للإشراف المباشر لغرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية، وتشكيل غرفة عمليات وقائية، وفرق مرور من إدارة المراقبة الداخلية والحوكمة للمرور على المنشآت الصحية.

بالإضافة إلى إنتشار فرق مراقبة الأغذية وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة من المجازر والمطاعم والمخابز وثلاجات حفظ الأغذية وخاصة محال بيع اللحوم وأخذ عينات الأغذية باستمرار من تلك المنافذ والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية.