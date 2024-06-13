قبل أيام على عيد الأضحى.. زحام على محال الجزارة بالوراق (صور)

شهدت محال الجزارة بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، زحاما من قبل المواطنين على مدار الأيام الجارية وقبل أيام قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يتوافد العديد من المواطنين على مختلف محلات الجزارة لشراء كميات مناسبة من اللحوم الحمراء كونها تعتبر الوجبة الأساسية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

إقبال المواطنين على محال الجزارة

وتزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يحرص المواطنين على شراء كميات من اللحوم الحمراء، كما يحرص أيضا أصحاب محال الجزارة على تكثيف أعداد الذبائح لتغطي حاجة المواطنين، وهو بالفعل ما قام به العديد من الجزارين بمنطقة الوراق والذين قاموا على مدار الأيام الجارية بزيادة كميات اللحوم بالمحال وزيادة أعداد العمالة لتكفي حاجة وطلبات المواطنين.

أسعار اللحوم الحمراء بعيد الأضحى المبارك

وتشهد أسعار اللحوم الحمراء بمحال الجزارة منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة استقرارا تزامنا مع قدوم عيد الأضحى المبارك، حيث تراوح سعر اللحوم الكندوز من 380 لـ420 جنيها، اللحوم الكبيرة يتراوح سعرها ما بين 340 لـ360 جنيها للكيلو الواحد، اللحم المفروم 340 جنيها للكيلو الواحد، الكبدة يترواح سعرها ما بين 380 لـ 400 جنيها للكيلو الواحد، اللحم الشرائح 360 لـ380 جنيها، السجق البلدي 250 جنيها للكيلو الواحد.

موعد إجازة عيد الأضحى

تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم السبت القادم المواقف 15 يونيو 2024 والذي يعتبر يوم الوقفة، هو موعد بداية اجازة عيد اأضحى 2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

وحسب قرار رئيس الوزراء بأن يضاف إجازة عيد الاضحي المبارك العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو 2024 وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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